Кремль впервые прокомментировал действия силовиков на московских протестах

Источник: DW

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от поспешных оценок действий правоохранительных органов во время московских протестов. "Мы с вами не можем и не должны руководствоваться эмоциями. Поэтому использовать фразы "неправомерное применение силы", "неправомерное отстранение от выборов", "неправомерные аресты" и так далее (нам не следует - Ред.). Это может делать только или ведомство, которое это делает по итогам служебной проверки, или (это) устанавливает суд", - заявил он во вторник, 13 августа, на пресс-конференции в Москве.

Песков призвал дождаться решения судов, которые "охарактеризуют то, что происходило".

Что "абсолютно недопустимо" и что "абсолютно оправданно"

Одновременно пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что необходимо четко различать "обычные мирные протесты, которые согласованы соответствующим образом", и "попытки организации или вовлечения людей в общественные беспорядки". "Это два совершенно разных явления", - указал он, отметив, что оба явления имели место в последнее время в Москве.

По словам Пескова, в Кремле считают "абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти". В то же время "абсолютно оправданны жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков", добавил он.

Песков оправдывает полицейских

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов выполняют свои служебные обязанности и принимают меры для пресечения нелегитимных действий, в том числе обеспечивают безопасность в ходе согласованных акций.

При этом в Кремле известно как о случаях неповиновения полиции, так и о проявлении агрессии со стороны полицейских. "Мы же с вами видели разные кадры. Мы же видели кадры, которые попадают под то же слово "насилие". По крайней мере, насилие в отношении представителей органов правопорядка имело место", - отметил он.

Протестное движение в Москве и полицейское насилие

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России.

3 августа в Москве прошла несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!" 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции.

Правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" сообщил DW, что 27 июля был установлен антирекорд по задержаниям - 1373 человек. 3 августа в автозаках оказались 1001 человек. 10 августа в связи с акциями за честные выборы в нескольких городах России задержаны 275 человек. Среди задержанных на протестных акциях в Москве оказались, в том числе журналисты и иностранные туристы.

Десятки людей были избиты стражами порядка. В частности, широкую известность приобрели случаи с Дарьей Сосновской, которую полицейские избили во время задержания, и с дизайнером Константином Коноваловым. Последнего полицейские остановили в центре Москвы задолго до начала протестной акции оппозиции и при задержании сломали ему ногу.

Следующие акции оппозиции - 17 августа

Следующую акцию организаторы движения за честные выборы в Мосгордуму запланировали на 17 августа в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. Кстати, московская мэрия отказалсь выдать разрешение на нее. В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции партия отказалась.