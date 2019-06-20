Кресло премьер-министра Великобритании достанется Джонсону либо Ханту

Источник: DW

В борьбе за пост премьер-министра Великобритании остались два финалиста - экс-глава МИД Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант. В результате последнего, пятого тура голосования в Палате общин британского парламента, состоявшегося в четверг, 20 июня, убежденный сторонник "Брекзита" Джонсон одержал убедительную победу, получив 160 голосов.

Его ближайшему сопернику Ханту досталось 77 голосов. Третий кандидат - министр охраны окружающей среды Майкл Гоув получил на два голоса меньше и выбыл из дальнейшей гонки. Еще ранее, в результате четвертого тура голосования, состоявшегося также в четверг, отсеялся министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Победитель станет известен в конце июля

Кто именно теперь станет преемником действующего премьера Терезы Мэй, будут решать уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии, голосуя по почте. Победитель будет объявлен в конце июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ушла в отставку с поста председателя Консервативной партии после того, как ей за много месяцев так и не удалось добиться от соратников-тори поддержки ее курса в вопросе о "Брекзите". Она останется на посту главы правительства до тех пор, пока не будет избран ее преемник.

Борис Джонсон заявил, что будет занимать жесткую линию на переговорах с ЕС об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза.