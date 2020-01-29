Найти

29.01.2020

Крупнейшие месторождения газа Украины истощены

Источник: Корреспондент.net

В Укргаздобыче заявляют об истощении пяти крупнейших газовых месторождений компании более чем на 80%. 

Такое заявление в компании сделали после того, как стало известно о резком падении добычи по итогам прошлого года. в 2019 году Укргаздобыча добыла 14,6 млрд кубометров газа, тогда как в 2018 году - 15,5 млрд, что стало рекордом.

Согласно сообщению, больше всего истощены Западно-Крестищенское (90%) и Шебелинское (89%) месторождения. Чуть больше запасов осталось в Яблуновском (79%), Ефремовском (82%) и Мелеховском (82%) месторождениях.

Также отмечается, что компания проводит разведку новых участков. На сегодняшний день инвестируется много средств на поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение, добавили в Укргаздобыче.

"В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что за прошлый год Укргаздобыча открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

Новости раздела
Украина
29.01.2020
Сайдик завершил работу в составе ТКГ
Новым спецпредставителем главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске стала представительница Швейцарии Хайди Грау.
Украина
29.01.2020
В Украине превышен эпидпорог по гриппу
С начала эпидемиологического сезона от осложнений гриппа в Украине умерли 13 человек, в том числе ребенок.
Украина
29.01.2020
Кабмин утвердил губернатора Закарпатья - СМИ
Глава Закарпатской облгосадминистрации был уволен президентом больше месяца назад. Губернатором станет Никита Михайлюк, пишут СМИ.
Украина
29.01.2020
ПриватБанк, реформы, преданность. ЕС похвалил Киев
В бельгийской столице новое руководство Евросоюза встретилось с новым украинским правительством. Что обсуждали и о чем договорились.
Украина
29.01.2020
Крупнейшие месторождения газа Украины истощены
Пять крупнейших месторождений Укргаздобычи истощены на 80-90%. Компания проводит разведку новых участков.
Украина
28.01.2020
Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в ЕС
Глава Кабмина намерен синхронизировать экологическую политику со странами-членами Евросоюза.
Украина
28.01.2020
Украина прекращает авиасообщение с Китаем
Со следующей недели из Украины не будет прямых рейсов в китайские города. В Борисполе усилены меры по выявлению коронавируса.
Украина
28.01.2020
Украина скоро получит новый транш МВФ
ЕС перечислит Украине 500 млн евро второго транша. Украина выполнила для этого все условия, заявил замглавы ЕК.
Украина
28.01.2020
Нафтогаз пересчитал цену на газ в январе
С помощью новой методики стоимость газа в январе будет ниже гарантированной, которая была введена до конца отопительного сезона.
Украина
28.01.2020
Реальная зарплата украинцев за год выросла на 11%
Самый высокий уровень средней зарплаты в декабре зафиксирован в Киеве – 18869 гривенн, самый низкий – в Черниговской области – 8851 гривен.
Украина
28.01.2020
Земля, газ, бюджет. О чем врут украинские политики
Общественная организация VoxUkraine посчитала манипуляции украинских политиков в 2019 году.
Украина
28.01.2020
Глава дипломатии ЕС приедет в Украину
Украина – ключевой партнер для Евросоюза, а не просто близкий сосед, отметил Жозеп Боррелль.
Гончарук рассказал, когда Украина будет отвечать критериям членства в ЕС | ПриватБанк, реформы, преданность. ЕС похвалил Киев