Крупнейшие месторождения газа Украины истощены

Источник: Корреспондент.net

В Укргаздобыче заявляют об истощении пяти крупнейших газовых месторождений компании более чем на 80%.

Такое заявление в компании сделали после того, как стало известно о резком падении добычи по итогам прошлого года. в 2019 году Укргаздобыча добыла 14,6 млрд кубометров газа, тогда как в 2018 году - 15,5 млрд, что стало рекордом.

Согласно сообщению, больше всего истощены Западно-Крестищенское (90%) и Шебелинское (89%) месторождения. Чуть больше запасов осталось в Яблуновском (79%), Ефремовском (82%) и Мелеховском (82%) месторождениях.

Также отмечается, что компания проводит разведку новых участков. На сегодняшний день инвестируется много средств на поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение, добавили в Укргаздобыче.

"В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" - новые участки", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что за прошлый год Укргаздобыча открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.