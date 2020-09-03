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03.09.2020

Крупнейший флот в мире. Пентагон оценил силы Китая

Источник: Корреспондент.net

Пентагон оценил развитие вооруженных сил Китая в 2020 году и выделил сферы, в которых Пекин не только преуспел, но и опережает все остальные страны. Среди них - Военно-морской флот и ядерное оружие.

 Китай пытается как минимум удвоить количество ядерных боеголовок в своем арсенале в следующем десятилетии, заявили в Минобороны США. 

 

Догнали и перегнали Америку

В докладе Пентагона говорится, что Китай уже достиг паритета с Соединенными Штатами - или даже превзошел их - в нескольких областях военной модернизации.

Пекин добился больших успехов в таких областях, как кораблестроение, разработка баллистических и крылатых ракет, а также интегрированных систем противовоздушной обороны, считают в Минобороны США.

Запасы ядерных боеголовок Китая - которые в настоящее время оцениваются на уровне 200 единиц - по прогнозам Пентагона, увеличатся как минимум вдвое до 2030 года, поскольку Китай расширяет и модернизирует свои ядерные силы.

Также Китай обладает "крупнейшим военно-морским флотом в мире", насчитывающим около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 основных надводных кораблей. Для сравнения, боевые силы ВМС США на начало 2020 года составляют примерно 293 корабля, отмечается в документе.

Наибольшее внимание привлекает растущий парк авианосцев Китая. В 2017 году Китай спустил на воду первый авианосец собственной постройки Шаньдун.

Этим Китай сделал заявку на статус мировой державы, поскольку до 2017 года более одного авианосца было только у Соединенных Штатов. У Китая также есть бывший украинский авианосец Варяг, который переименовали в Ляонин. 

Третий авианосец находится в стадии строительства, и планируется построить еще четыре или более кораблей подобного типа.

Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны, отмечает Forbes.

Китай также активно строит новое поколение сложных, хорошо вооруженных крейсеров, эсминцев и корветов, которые будут сопровождать авианосцы.

Например, в декабре 2019 года был спущен на воду шестой эскадренный миноносец класса Type 055 Renhai. Эсминцы данного проекта являются крупнейшими в мире после американских эсминцев типа Zumwalt.

В китайском военно-морском флоте насчитывается 133 тысяч военнослужащих, и в него также входит корпус морской пехоты, состоящий из двух бригад по шесть тысяч морских пехотинцев в каждой.

Приоритетами национальной политики Соединенных Штатов в Пентагоне назвали 355 кораблей. Это была и цель президента Дональда Трампа на выборах.

"Мы должны быть готовы к эпохе длительной конкуренции в мирное время с противниками, примерно равными нам по боевым и оперативным возможностям", - сказали в Белом доме.

Однако вместо этого пока что происходят только сокращения: в оборонном бюджете на 2020 финансовый год предлагалось сократить число авианосцев за счет отказа от ремонта авианосца Harry S. Truman. Планы изменили, но из бюджета на 2021 финансовый год исключили подводную лодку и фрегат.

Средний срок службы судна сегодня составляет около 35 лет. В год в ВМС США происходит замена восьми-девяти кораблей. Увеличение боевого состава флота в течение десятилетнего периода требует около 70 кораблей сверх количества кораблей на замену или передачу ВМС дополнительно семи кораблей в год.

Всего в течение следующих десяти лет должно строиться около 15 судов ежегодно. Однако средняя закупка за последнее время составила около восьми кораблей. При такой скорости достичь заявленных целей просто невозможно.

Кроме того, ВМС США часто сталкиваются с пожарами. В середине июля сгорел военный корабль USS Bonhomme Richard, который является неотъемлемой частью американского флота, нацеленного на сдерживание возрождающегося Китая. Потеря корабля стоимостью в миллиарды долларов больно ударил по всему флоту, пишет Forbes.

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