Крупные кредиторы заморозят долги бедным странам

Источник: Корреспондент.net

Крупные международные кредиторы временно замораживают долговые обязательства для ряда малообеспеченных стран на общую сумму в 20 млрд долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, пишет France-Presse.

"Мы добились моратория на (взимание) долгов на уровне двусторонних кредиторов и частных кредиторов на общую сумму в 20 млрд долларов", - заявил политик.

По его словам, готовность приостановить обслуживание долгов, но не простить их совсем, выразили участники Парижского клуба (неофициальная межправительственная организация стран-кредиторов) и Группы двадцати (G20), в том числе Китай. Франция готова предоставить отсрочку по долгам на сумму в 1 млрд. евро.

Таким образом поддержку получат 76 стран, 40 из них расположены в Африке южнее Сахары. Общей размер их задолженностей составляет 32 млрд.долларов. Сейчас ведутся переговоры об отсрочке выплат по оставшимся 12 млрд долгов, большая часть которых приходится на Всемирный банк.