Крушение Ан-26: Франция предложила помощь Украине

Источник: Корреспондент.net

Франция отреагировала на катастрофу военного самолета АН-26 в Харьковской области, предложив помощь украинской стороне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции в субботу, 26 сентября.

"Мы искренно солидарны с нашим украинским партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она считает полезной при этих обстоятельствах", – говорится в сообщении.

В МИД также выразили соболезнования семьям и родственникам погибших.

Как известно, Франция помогала в расследовании катастрофы пассажирского Boeing авиакомпании МАУ в Иране. Французские специалисты добыли информацию с бортовых самописцев сбитого самолета, которые были повреждены.