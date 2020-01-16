Крушение самолета: Ирану выдвинули пять требований

Источник: Корреспондент.net

Пять стран, чьи граждане погибли из-за сбития самолета МАУ, разработали положение о дальнейшем сотрудничестве с Ираном. Об этом в четверг, 16 января, после встречи министров МИД в Лондоне заявил представитель Канады Франсуа-Филипп Шампань, который возглавил Международную группу по расследованию авиакатастрофы.

"Сегодня члены координационной группы разработали положение сотрудничества с Ираном. Эти положения базируются на пяти ключевых элементах, которые станут дорожной картой нашего сотрудничества с иранскими властями", - сказал он.

Так, во-первых, Иран должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ иностранным дипломатам для оказания консульских услуг.

Во-вторых, Иран должен обеспечить, чтобы процесс идентификации погибших был проведен прозрачно и в соответствии с международными стандартами. При этом, пожелания родственников погибших о репатриации должны уважаться.

В-третьих, Иран должен обеспечить полное, независимое и прозрачное международное расследование в соответствии с положениями Международной конвенции по гражданской авиации.

В-четвертых, Иран должен взять на себя всю ответственность за сбивание рейса PS 752 и признать свои обязанности перед родственниками погибших, включая вопросы компенсации.

В-пятых, Иран должен обеспечить привлечение к ответственности людей, которые будут признаны ответственными за сбивание самолета в рамках уголовного расследования, через прозрачный и независимый судебный процесс, в соответствии с международными стандартами судебных процессов и прав человека.

По словам Франсуа-Филиппа Шампань, Тегеран уже продемонстрировал высокий уровень сотрудничества, однако, страны и дальше должны ежедневно наблюдать, и призывать иранскую сторону продолжать сотрудничать.

Отмечается, что на встречу проходила при участии мистеров МИД Украины, Швеции, Афганистан, Великобритании, Канады, а также Нидерландов.