Найти

16.01.2020

Крушение самолета: Ирану выдвинули пять требований

Источник: Корреспондент.net

Пять стран, чьи граждане погибли из-за сбития самолета МАУ, разработали положение о дальнейшем сотрудничестве с Ираном. Об этом в четверг, 16 января, после встречи министров МИД в Лондоне заявил представитель Канады Франсуа-Филипп Шампань, который возглавил Международную группу по расследованию авиакатастрофы.

"Сегодня члены координационной группы разработали положение сотрудничества с Ираном. Эти положения базируются на пяти ключевых элементах, которые станут дорожной картой нашего сотрудничества с иранскими властями", - сказал он.

Так, во-первых, Иран должен обеспечить полный и беспрепятственный доступ иностранным дипломатам для оказания консульских услуг.

Во-вторых, Иран должен обеспечить, чтобы процесс идентификации погибших был проведен прозрачно и в соответствии с международными стандартами. При этом, пожелания родственников погибших о репатриации должны уважаться.

В-третьих, Иран должен обеспечить полное, независимое и прозрачное международное расследование в соответствии с положениями Международной конвенции по гражданской авиации.

В-четвертых, Иран должен взять на себя всю ответственность за сбивание рейса PS 752 и признать свои обязанности перед родственниками погибших, включая вопросы компенсации.

В-пятых, Иран должен обеспечить привлечение к ответственности людей, которые будут признаны ответственными за сбивание самолета в рамках уголовного расследования, через прозрачный и независимый судебный процесс, в соответствии с международными стандартами судебных процессов и прав человека.

По словам Франсуа-Филиппа Шампань, Тегеран уже продемонстрировал высокий уровень сотрудничества, однако, страны и дальше должны ежедневно наблюдать, и призывать иранскую сторону продолжать сотрудничать.

Отмечается, что на встречу проходила при участии мистеров МИД Украины, Швеции, Афганистан, Великобритании, Канады, а также Нидерландов.

Новости раздела
Мир
16.01.2020
Крушение самолета: Ирану выдвинули пять требований
От Тегерана требуют обеспечить полное международное расследование и наказание виновных, а также выполнить свои обязательства по отношению к родственникам погибших.
Мир
15.01.2020
Новый капитализм. Как Давос-2020 будет спасать мир
Финансовая и политическая элита соберется на швейцарском курорте 21 января, чтобы задуматься о проблемах глобализации.
Мир
15.01.2020
В Конгрессе США назвали имена обвинителей Трампа
Стали известны имена конгрессменов, которые станут менеджерами импичмента президента США.
Мир
15.01.2020
Катастрофа МАУ: Рябошапка встретился с послами G7
Генпрокурор с послами стран "Большой семерки" обсудил расследование авиакатастрофы МАУ в Иране.
Мир
15.01.2020
Дело Шеремета: свидетель заявил об алиби Дугарь
Яна Дугарь в дни, когда произошло убийство журналиста, находилась на территории военного медицинского госпиталя на Донбассе, заявила на суде ее сослуживица.
Мир
15.01.2020
Китай и США подписали первую часть торговой сделки
Соглашение открывает китайские рынки для большего количества американских компаний, однако не отменяет пошлины США.
Мир
15.01.2020
Импичмент Трампа: документы передали в Сенат
Глава Белого дома надеется, что в Сенате, подконтрольном его однопартийцам, не наберется необходимых голосов за его отставку.
Мир
14.01.2020
Торговая сделка США с Китаем. Трамп проигрывает
Подписание первой фазы нового соглашения запланирована на 15 января. Эксперты сомневаются в реализуемости его положений.
Мир
14.01.2020
"Грехопадение" Гарри и Меган. Что решила Елизавета
Решение герцога и герцогине Сассексих ударило по самой идее монархии. Королеве предстоит найти выход из нового кризиса.
Мир
14.01.2020
Посол рассказал, когда ждать военную помощь США
В 2020 году общая помощь Украине от США составит $698 млн. Деньги начнут поступать уже в следующем месяце.
Мир
13.01.2020
Без военных не будет денег. США не уйдут из Ирака
Соединенные Штаты Америки пригрозили Ираку лишением доступа к иракскому правительственному счету в США, на котором хранятся средства от продажи нефти.
Мир
13.01.2020
Принцы Уильям и Гарри рассказали о своих отношениях
Британские принцы прокомментировали статьи прессы о кризисе в своих отношениях. Братьям оскорбительны такие сообщения.
Новый капитализм. Как Давос-2020 будет спасать мир | Юнкер расплакался на саммите ЕС