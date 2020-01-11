Крушение самолета МАУ: названы суммы компенсаций

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в видеообращении, обнародованном в субботу, 11 января.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией... Авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа", – сказал глава правительства.

Он заверил, что государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую.

Также Гончарук добавил, что украинские дипломаты уже работают над получением компенсаций от иранской стороны.