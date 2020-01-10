Крушение самолета: в МИД заговорили о компенсации

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, в случае подтверждения версии удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру.

"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", - сказал он.

Однако, по его словам, на сегодняшний момент об этом еще рано говорить.

Вместе с тем, Пристайко подчеркнул, что пострадавшим будет оказана всяческая помощь, включая финансовую.