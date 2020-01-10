10.01.2020
Крушение самолета: в МИД заговорили о компенсации
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, в случае подтверждения версии удара иранских ПВО по украинскому авиалайнеру.
"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", - сказал он.
Однако, по его словам, на сегодняшний момент об этом еще рано говорить.
Вместе с тем, Пристайко подчеркнул, что пострадавшим будет оказана всяческая помощь, включая финансовую.
Новости раздела
Украина
10.01.2020
ПЦУ о решении Филарета
Филарет, подписывая документ о ликвидации УПЦ КП и создании ПЦУ, делал это осознанно и добровольно, заявили у Епифания.
Украина
10.01.2020
Крушение самолета: в МИД заговорили о компенсации
Украина будет требовать наказание виновных и выплату компенсации в случае, если версия о сбитии украинского самолета будет доказана.
Украина
10.01.2020
Пристайко рассказал о работе специалистов в Иране
Глава МИД провел брифинг по событиям вокруг крушения украинского самолета в Иране и работе украинских специалистов.
Украина
10.01.2020
По авиакатастрофе создадут международную коалицию
Пристайко проведет видеоконференцию с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.
Украина
09.01.2020
Эксперты Украины осмотрели фрагменты Boeing - СМИ
Украинские специалисты провели в Тегеране серию консультаций и договорились об осмотре места крушения самолета.
Украина
09.01.2020
Рост цен замедлился более чем вдвое за год
По итогам прошлого года инфляция в Украине составила 4,1%, тогда как годом ранее - 9,8%. Оба показателя рекордные с 2014 года.
Украина
09.01.2020
В четвертый раз. Как падали украинские самолеты
Катастрофа пассажирского самолета МАУ В Иране стала первой за 22 года в истории украинской гражданской авиации.
Украина
09.01.2020
Авиакатастрофа: Киев просит помощи в расследовании
Офис президента обратился к партнерам за помощью в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.
Украина
08.01.2020
В МВФ назвали причины роста гривны
Укрепление и обесценивание национальной валюты Украины является результатом "плавающего" курса, сообщил представитель МВФ.
Украина
07.01.2020
Обмен пленными: СМИ назвали часть выданных "ЛДНР"
В ходе обмена, который состоялся 29 декабря, Украина передала сепаратистам 124 человека. СМИ узнали имена 44 из них.
Украина
07.01.2020
В общежитии Одессы взорвали гранату
После алкогольного застолья три человека госпитализированы с осколочными ранениями, один мужчина находится в розыске.