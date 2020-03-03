03.03.2020
КС не стал рассматривать закон о люстрации
Источник: Корреспондент.net
Конституционный суд Украины во вторник, 3 марта, не вынес решения относительно конституционности закона о люстрации и перенес рассмотрение этого вопроса.
Она отметила, что рассмотрение положений закона Об очищении власти на соответствие Конституции Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний КСУ.
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