КС не стал рассматривать закон о люстрации

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины во вторник, 3 марта, не вынес решения относительно конституционности закона о люстрации и перенес рассмотрение этого вопроса.

Она отметила, что рассмотрение положений закона Об очищении власти на соответствие Конституции Украины будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний КСУ.