КСУ не стал анализировать закон о статусе Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса. Об этом в понедельник, 27 января.

"Вынесено постановление Большой палаты КСУ об отказе в открытии конституционного производства", - говорится в сообщении.

Как уточняется, постановление касается обращения 53 депутатов Верховной Рады от 19 июля 2019 года о рассмотрении закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, закона О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закона О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей.

Обращение в КСУ инициировали депутаты прошлого созыва Рады из фракции Самопомощь.