КСУ продолжит рассматривать роспуск Рады 18 июня

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины продолжит рассматривать законность указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады текущего созыва.

В частн6ости, вопрос о роспуске Рады стоит вторым в плане суда на вторник.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента текущего созыва прямо во время инаугурационной речи в сессионном зале Верховной Рады. Позже появился соответствующий указ.

После этого 62 народных депутата подали конституционное представление в КСУ относительно соответствия Конституции Украины Указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".