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20.06.2019

КСУ вынес решение по роспуску Рады

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины на закрытом заседании 20 июня вынес решение по поводу конституционности роспуска Рады, сообщается на сайте суда.

"Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в сообщении.

Что это за решение и в чью пользу, на сайте КСУ пока не сообщается. Однако ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады.

Так, Страна сообщает, что на заседании присутствовали 16 судей. Из них 11 проголосовали за признание Указа конституционным, пять против. Один судья отсутствовал.

Таким образом, выборы могут состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Верховная Рада была распущена новоизбранным президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.

Официальной причиной роспуска парламента называлось отсутствие коалиции. Однако судя по подсчетам спикера парламента Парубия, на момент выхода Народного фронта, в коалиции  оставалось 227 нардепов. 

После роспуска ВРУ, группа депутатов подала в Верховный суд иск с требованием признать незаконными действия президента, но там отказались рассматривать заявление.

24 мая депутаты обжаловали решение Верховного суда в Конституционном суде. 

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