КСУ забраковал судебную реформу Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины признал неконституционными некоторые положения судебной реформы президента Владимира Зеленского. Об этом сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина в среду, 12 марта.

По его словам, некоторые положения реформы были отменены.

"Сегодня КСУ вынес решение по судебной реформе Зеленского. Неконституционными признаны ряд положений", – сообщил Вениславский.

По данным источника в суде, неконституционным признано, в том числе, сокращение количества судей Верховного суда с 200 до 100, а также уменьшение их зарплат.