КСУ займется законностью назначения главы НАБУ 10 сентября

Источник: Корреспондент.net

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность закона О Национальном антикоррупционном бюро Украины на открытой части пленарного заседания 10 сентября. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщает пресс-служба КСУ.

"Рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания Суда состоится 10 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КСУ считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады Украины, Президента Украины и с привлечением Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего антикоррупционного суда, Генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Председателя Национального агентства по предупреждению коррупции, Директора Государственного бюро расследований, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Тем временем в НАБУ заявляют, что решение КС ставит под угрозу назначение нового директора.

"Наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро. Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Там также подчеркнули, что факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее увольнения.