Кучма: Макрон и Меркель будут склонять Зеленского к уступкам Путину

Источник: Корреспондент.net

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Об этом он сказал в пятницу, 13 сентября, в интервью Asociated Press.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - сказал Кучма.

Он также заявил, что обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые находятся под контролем сепаратистов, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

Он объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

Кучма подчеркнул, что выборы на Донбассе возможны только после того, как граница с Россией будет под контролем Украины.