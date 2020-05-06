Кулеба и Помпео обсудили нормандский формат

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео.

Политики обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США и взаимовыгодного экономического сотрудничества.

"Мы решительно настроены в дальнейшем развивать стратегическое партнерство Украины и США. Не ради дипломатической формальности, а ради укрепления истинной дружбы украинского и американского народов", - сказал Кулеба во время разговора.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что Украина готова создавать благоприятные условия для американских предприятий и предложил внести перспективные проекты сотрудничества в повестку дня очередного заседания украинско-американской Комиссии стратегического партнерства.

В разговоре стороны уделили особое внимание недавней видеоконференции в нормандском формате на уровне глав МИД. Оба политика отметили важную роль Германии и Франции в содействии исполнении обязанностей, возложенных на Россию.

Помпео еще раз заверил в непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины.