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28.11.2019

Кулеба показал фото из больницы после ДТП

Источник: Корреспондент.net

Детский омбудсмен Николай Кулеба опубликовал Facebook первое фото из больничной палаты после того, как попал в ДТП на выходных.

Омбудсмен сообщает, что его пришел навестить водитель другого авто-участника ДТП.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо. С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо своим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву" - пишет Кулеба.

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