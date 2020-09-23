Кулеба рассказал, о чем договорился с Сийярто

Источник: Корреспондент.net

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о работе трех межправительственных групп - по вопросам нацменьшинств, образования и трансграничного сотрудничества.

Кулеба отметил, что во время встречи с венгерским коллегой они имели интенсивный диалог.

"Мы достигли нескольких договоренностей, пока будем совместно работать над тем, чтобы успешно провели заседание три межправительственных группы - по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества, в рамках которой обсуждается развитие новых КПП на границе", - сказал Кулеба.

По его словам, на Закарпатье он также договорился с Сийярто о безотлагательном проведении бизнес-форума украинских и венгерских компаний под эгидой обоих МИД, а еще обсуждали развитие туризма в Закарпатской области.

"... Мы хотим больше торговли, межчеловеческих, инфраструктурных и политических контактов между Венгрией и Украиной", - заявил Дмитрий Кулеба.

Со своей стороны, Петер Сийярто отметил, что странам необходимо сделать несколько важных шагов, чтобы направить украинско-венгерские отношения в нужное русло.

"Однозначно, ситуация, которая сейчас существует, не является хорошей ни для Венгрии, ни для Украины, ни для закарпатских венгров. Чтобы решить наши проблемы, необходимо делать много маленьких шагов. С нашей стороны мы и дальше будем помогать венграм Закарпатья - за шесть лет Венгрия вложила 90 млрд форинтов в развитие Закарпатья. Мы признаем территориальную целостность Украины, поддерживаем газовые поставки в Украину, обеспечиваем транзитный переезд граждан, путешествующих в Европу. Я поддерживаю мнение моего коллеги, Закарпатье надо сделать общим достоянием Украины и Венгрии", - отметил Сийярто.

Он добавил, что венгры ждут больших результатов от работы этих трех межправительственных групп, о которых говорил Дмитрий Кулеба.