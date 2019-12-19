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19.12.2019

Купил Tesla и крутую виллу: украинец обокрал Microsoft на сумасшедшую сумму

Источник: РБК-Україна

Гражданин Украины за два года в компании Microsoft "заработал" 10 миллионов

Гражданин Украины, 25-летний Владимир Кващук, умудрился организовать крупную мошенническую схему во время своей работы в компании Microsoft. За два года он вытянул из компании не менее 10 миллионов долларов и купил себе дорогой автомобиль Tesla и крутую загородную виллу, пишет издание Marketwatch.

Владимир Кващук пришел работать в компанию Microsoft в августе 2016 года. Сначала он был контрактным сотрудником, а потом его перевели в штат компании в городе Рентон. Он выполнял работу QA-тестировщика в команде Universal Store Team, отвечающей за ecommerce-деятельность.

Не секрет, что работники компании Microsoft имеют возможность пользоваться различными бонусами от компании, в частности – совершать бесплатные покупки, пользуясь специальными скидочными карточками. Однако, Владимир Кващук решил вместо физических товаров покупать подарочные карты по скидкам в магазине компании и потом эти карты продавал посторонним людям с большой скидкой.

"Мошенничество позволило Кващуку, зарплата которого до вычета налогов составляла $ 116 тыс., купить себе автомобиль Tesla стоимостью $ 162 тыс. и виллу у озера стоимостью $ 1,6 млн. Прокуроры утверждают, что за семь месяцев эксплуатации схемы на банковский счет Кващука поступили $ 2,8 млн", - говорится в сообщении компании.

Кващук попал под подозрение службы безопасности, которая обратила внимание на то, что подарочные карты внезапно сталb использоваться намного чаще. Было проведено служебное расследование и украинца арестовали.

Ему предъявлены обвинения в мошенничестве. Если его признают виновным, то он отправится в тюрьму США на 20 лет и выплатит штраф в размере 250 тысяч долларов.

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