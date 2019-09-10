10.09.2019
Курс доллара "упал" ниже 25 грн впервые за три года
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на среду, 11 сентября, установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 10 сентября.
Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.
НБУ также по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 14 копеек до 27,47 гривен за евро.
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