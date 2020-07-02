Курс доллара впервые с апреля выше 27 гривен

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, опустил курс гривны более чем на 41 копейку по отношению к доллару и на 66 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 2 июля.

Таким образом, курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с 29 апреля. Тогда он составлял 27,04 гривен за доллар. А выше курс был 20 апреля – 27,20 гривен за доллар.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2718,01 гривен (+0,4101 грн)

– 100 евро – 3065,92 гривен (+0,6621 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 37 копеек до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке также подскочил на 36 копеек – до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос сразу на 53 копейки – до 30,72 гривен за евро.