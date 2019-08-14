Курс гривны к доллару не устраивает Минфин

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины направило в Национальный банк запросы относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы.

Министр напомнила, что в мае правительство утвердило макропрогноз на три года и он и является базой для проекта госбюджета на 2020 год. Однако, учитывая результат 7 месяцев 2019 года, очевидно укрепления гривны.

"Потому что в то время как украинский бизнес/компании-экспортеры сетуют на усиление гривны, что влияет на их конкурентоспособность, для Минфина главное чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным, а это значит что он должен базироваться на максимально возможном точном прогнозе", - написала Маркарова.

Министр хочет упредить ситуацию 2018 и особенно 2019 года, когда курс из прогноза был стабильно выше фактического, "и как результат влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса".