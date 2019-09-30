Найти

30.09.2019

Курс гривны в 2020 году. Эксперты ожидают падение

Источник: Корреспондент.net

Гривна, ставшая самой крепкой валютой мира гривна, за этот год выросла на 15 процентов к доллару, избежав традиционного осеннего падения, которого ждали почти все украинские аналитики.

На курс гривны положительно влияют: рост IT-отрасли, рекордный урожай, растущий экспорт металургической продукции, заход валюты от иностранных покупателей украинских облигаций внутреннего госзайма , устойчивый приток средств от работающих за границей.

Однако эксперты все же сходятся на том, что к концу года доллар в Украине вырастет до 27 гривен, вернувшись к своему фактическому курсу. 

 

Какой курс прогнозирует международные аналитики

Проект госбюджета на 2020 год, который в ноябре Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении, рассчитан на основе прогноза доллара на уровне 28,2 гривны к концу года. Украинский бизнес также планирует бюджет на 2020 год с курсом доллара на уровне 28 гривен. 

Но неожиданная продолжающаяся ревальвация гривны этой осенью, из-за которой украинские эксперты едва беруться делать прогнозы, и иностранные аналитики вселяют больший оптимизм.

Так, международное кредитное агентство Standard&Poor's Global Ratings 27 сентября выпустило отчет, в котором улучшило долгосрочные суверенные рейтинги Украины, прогноз курса гривны к доллару и прогноз роста ВВП.

Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

  • 2019 год - 27,00 гривен за доллар
  • 2020 год - 27,50 гривны за доллар
  • 2021 год - 28,00 гривен за доллар
  • 2022 год - 28,50 гривны за доллар

Ранее эксперты агентства прогнозировали, что ослабление гривны к концу 2019 года составит 28,6 гривны за доллар, уже к концу 2020 года - 29,5 гривны за доллар, к 2021 - до 30 гривны за доллар, а к 2022 - до 30,5 гривны за доллар.

Стоит отметить, что, по данным Счетной палаты, из-за укрепления гривны бюджет недополучил 9,2 миллиарда гривен доходов.

Дело в том, что почти 40 процентов государственных доходов рассчитываются с использованием курса гривны к доллару США или евро, и если фактический курс оказывается ниже, чем тот, который заложен в госбюджет, поступления в казну падают.

Почему гривна укрепляется, а цены не падают

По данным НБУ, за 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, за 2016 год - девальвировала на 12,9 процента, за 2017 год курс нацвалюты ослаб на три процента. В 2018 году гривна укрепилась на 1,4 процента, в 2019 - на 15 процентов.

Согласно прогнозу S&P, среднегодовая инфляция снизится с 11 процентов в прошлом году до 8,8 процентов в этом, 7 процентов - в следующем, 6,5 процента - в 2021 и 5,5 процента в 2022 году.

Долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте S&P повысило с B- до B, а рейтинги по национальной шкале в Украине - с uaBBB до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне B.

В начале сентября другое международное рейтинговое агентство - Fitch Ratings - также повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины до уровня В с уровня В-.

По мнению агентства, Украина дала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность.

Также на динамику позитивно повлияли досрочные выборы в Верховную Раду, которые исключили период политической нестабильности.

 

Что сдерживает рост экономики Украины

Прогноз роста ВВП Украины S&P улучшило с 2,5 процента до 3,2 процента в 2019 году. А в последующие три года стабилизируется на уровне трех процентов.

В сообщении отмечается, что реализация президентской программы реформ может проложить путь для более быстрого роста и притока инвестиций в Украину.

Однако S&P отмечает, что инвестиции, которые сейчас составляют 19 процентов от ВВП 2018 года, ниже пикового уровня в 30 процентов в 2007 году до глобального финансового кризиса.

Экономический рост Украины также сдерживает слабое кредитование банковского сектора: с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65 процентов.

"Хотя общий рост кредитования в 2017 и 2018 годах был положительным, в реальном выражении он был отрицательным", - констатируют аналитики агентства.

Среди рисков для роста агентство указывает замедление внешнего спроса на экспорт основных украинских сырьевых товаров и обострение геополитической напряженности в отношениях с Россией.

Агентство также ожидает дальнейшего постепенного увеличения резервов: с 20,33 миллиарда в прошлом году до 23,15 миллиарда в 2022 году.

S&P прогнозирует, что общий государственный долг к ВВП в 2021 году опустится ниже уровня 50 процентов ВВП по сравнению с пиком в 81 процента в 2016 году.

 

Новости раздела
Украина
30.09.2019
Курс гривны в 2020 году. Эксперты ожидают падение
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's выпустили отчет с прогнозами по экономике Украины.
Украина
30.09.2019
Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания
Бывший генпрокурор заверил, что все его действия по делу в отношении сына Байдена были законными.
Украина
30.09.2019
Зеленский утвердил цели развития до 2030 года
Президент подписал указ о реализации устойчивого развития Украины на период до 2030 года.
Украина
30.09.2019
Долги за коммуналку сократились еще на миллиард
За полгода задолженность за коммунальные услуги снизилась более чем на 17 миллиардов гривен.
Украина
30.09.2019
Глава Слуги народа написал заявление об увольнении
Давид Арахамия хочет сложить полномочия. Для этого партия Слуга народа в конце октября проведет съезд.
Украина
30.09.2019
Без пенсий и конкретики. Программа правительства
Кабинет Министров представил программу своей работы, ее текст размещен на сайте Верховной Рады. Корреспондент.net выяснил, что нас всех ждет.
Украина
30.09.2019
Газ из Украины: Меркель назначила уполномоченного
В Германии назначен уполномоченный по транзиту газа из Украины. Он уже совершил визит в наше посольство.
Украина
30.09.2019
Кабмин намерен разрешить продажу земли иностранцам
В концепции, подготовленной Минэкономразвития, предусматривается расширение продажи земли иностранцам при определенных условиях.
Украина
29.09.2019
Зеленского просят обнародовать разговоры с Путиным
Соответствующую электронную петицию подал Денис Манатко 28 сентября, пока ее подписали более 100 человек.
Украина
29.09.2019
В Украине вспоминают жертв Бабьего Яра
Украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве, отметил президент Зеленский.
Украина
29.09.2019
На Закарпатье произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.
Украина
28.09.2019
С начала года курс доллара упал на 13%
Украинцы, держащие сбережения в американской валюте, потеряли 360 гривен на каждой сотне долларов.
Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной