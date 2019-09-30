Курс гривны в 2020 году. Эксперты ожидают падение

Источник: Корреспондент.net

Гривна, ставшая самой крепкой валютой мира гривна, за этот год выросла на 15 процентов к доллару, избежав традиционного осеннего падения, которого ждали почти все украинские аналитики.

На курс гривны положительно влияют: рост IT-отрасли, рекордный урожай, растущий экспорт металургической продукции, заход валюты от иностранных покупателей украинских облигаций внутреннего госзайма , устойчивый приток средств от работающих за границей.

Однако эксперты все же сходятся на том, что к концу года доллар в Украине вырастет до 27 гривен, вернувшись к своему фактическому курсу.



Какой курс прогнозирует международные аналитики

Проект госбюджета на 2020 год, который в ноябре Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении, рассчитан на основе прогноза доллара на уровне 28,2 гривны к концу года. Украинский бизнес также планирует бюджет на 2020 год с курсом доллара на уровне 28 гривен.

Но неожиданная продолжающаяся ревальвация гривны этой осенью, из-за которой украинские эксперты едва беруться делать прогнозы, и иностранные аналитики вселяют больший оптимизм.

Так, международное кредитное агентство Standard&Poor's Global Ratings 27 сентября выпустило отчет, в котором улучшило долгосрочные суверенные рейтинги Украины, прогноз курса гривны к доллару и прогноз роста ВВП.

Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

2019 год - 27,00 гривен за доллар

гривен за доллар 2020 год - 27,50 гривны за доллар

гривны за доллар 2021 год - 28,00 гривен за доллар

гривен за доллар 2022 год - 28,50 гривны за доллар

Ранее эксперты агентства прогнозировали, что ослабление гривны к концу 2019 года составит 28,6 гривны за доллар, уже к концу 2020 года - 29,5 гривны за доллар, к 2021 - до 30 гривны за доллар, а к 2022 - до 30,5 гривны за доллар.

Стоит отметить, что, по данным Счетной палаты, из-за укрепления гривны бюджет недополучил 9,2 миллиарда гривен доходов.

Дело в том, что почти 40 процентов государственных доходов рассчитываются с использованием курса гривны к доллару США или евро, и если фактический курс оказывается ниже, чем тот, который заложен в госбюджет, поступления в казну падают.

Почему гривна укрепляется, а цены не падают

По данным НБУ, за 2015 год гривна обесценилась в полтора раза, за 2016 год - девальвировала на 12,9 процента, за 2017 год курс нацвалюты ослаб на три процента. В 2018 году гривна укрепилась на 1,4 процента, в 2019 - на 15 процентов.

Согласно прогнозу S&P, среднегодовая инфляция снизится с 11 процентов в прошлом году до 8,8 процентов в этом, 7 процентов - в следующем, 6,5 процента - в 2021 и 5,5 процента в 2022 году.

Долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте S&P повысило с B- до B, а рейтинги по национальной шкале в Украине - с uaBBB до "uaA", подтвердив краткосрочные рейтинги на уровне B.

В начале сентября другое международное рейтинговое агентство - Fitch Ratings - также повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины до уровня В с уровня В-.

По мнению агентства, Украина дала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность.

Также на динамику позитивно повлияли досрочные выборы в Верховную Раду, которые исключили период политической нестабильности.

Что сдерживает рост экономики Украины

Прогноз роста ВВП Украины S&P улучшило с 2,5 процента до 3,2 процента в 2019 году. А в последующие три года стабилизируется на уровне трех процентов.

В сообщении отмечается, что реализация президентской программы реформ может проложить путь для более быстрого роста и притока инвестиций в Украину.

Однако S&P отмечает, что инвестиции, которые сейчас составляют 19 процентов от ВВП 2018 года, ниже пикового уровня в 30 процентов в 2007 году до глобального финансового кризиса.

Экономический рост Украины также сдерживает слабое кредитование банковского сектора: с 2014 по 2018 год реальный рост кредитования частного сектора в совокупности сократился почти на 65 процентов.

"Хотя общий рост кредитования в 2017 и 2018 годах был положительным, в реальном выражении он был отрицательным", - констатируют аналитики агентства.

Среди рисков для роста агентство указывает замедление внешнего спроса на экспорт основных украинских сырьевых товаров и обострение геополитической напряженности в отношениях с Россией.

Агентство также ожидает дальнейшего постепенного увеличения резервов: с 20,33 миллиарда в прошлом году до 23,15 миллиарда в 2022 году.

S&P прогнозирует, что общий государственный долг к ВВП в 2021 году опустится ниже уровня 50 процентов ВВП по сравнению с пиком в 81 процента в 2016 году.