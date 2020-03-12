Курс НБУ: гривна продолжает стремительно падать

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 13 марта, ослабил курс гривны на 23 копейки по отношению к доллару и опустил на одну копейку по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в четверг, 12 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2585,8 гривен (+0,2340)

– 100 евро – 2905,4 гривен (+0,0041).

Курс покупки доллара на межбанковском валютном рынке достиг 26 гривен, при этом евро на межбанке подешевел. Так, торги по американской валюте открылись котировками 25,80-25,84, к закрытию котировки составили 25,99-26,01.

Торги по евро начались с котировок 29,1798-29,2250, к закрытию котировки составили 28,9580-28,9803.