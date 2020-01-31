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31.01.2020

Курс НБУ: гривна упала до минимума за три месяца

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на понедельник, 3 февраля, понизил курс гривны на 11 копеек по отношению к доллару и почти на девять копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 31 января.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 25,0294 гривен;

– 100 евро – 27,6587.

Таким образом, официальный курс доллара вырос выше 25 грн впервые за три месяца. В последний раз доллар стоил больше 25 гривен 30 октября 2019 года - 25,1138 гривен за доллар.

Также по официальному курсу гривна за период с начала января снизилась к доллару на 5,7% - до 25,03 гривны за доллар. За этот период гривна снизилась к евро на 4,7% – до 27,66 гривны за евро, сообщает НБУ.

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