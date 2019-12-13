Курс валют: доллар продолжает дешеветь, а евро дорожать

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на понедельник, 16 декабря, укрепил гривну на шесть копеек относительно доллара и ослабил на копейку относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 13 декабря.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2349,7996 гривны (-6,528);

– 100 евро – 2625,6661 гривны (+1,4241).

В пятый рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанкев продаже снизился на 8 копеек до 23,49 гривен за доллар, курс в покупке до 23,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,19 гривен за евро.