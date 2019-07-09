Курс валют на 10 июля: гривна продолжает бить рекорды

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на 10 июля 2019 года укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,48 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 9 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2548,9178 гривны (-11,2983);

– 100 евро – 2856,0624 гривны (-15,22).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 9 копеек до 25,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,76 гривен за евро.