09.07.2019
Курс валют на 10 июля: гривна продолжает бить рекорды
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на 10 июля 2019 года укрепил курс гривны на 12 копеек – до 25,48 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 9 июля.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2548,9178 гривны (-11,2983);
– 100 евро – 2856,0624 гривны (-15,22).
Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 9 копеек до 25,67 грн/доллар, курс в покупке до 25,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 28,76 гривен за евро.
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