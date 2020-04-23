Курс валют на 24 апреля: евро подешевел, доллар без изменений

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на пятницу, 24 апреля, оставил практически без изменений курс гривны по отношению к доллару и почти на 28 копеек укрепил по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг 23 апреля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 27,0137 гривен (-0,0399 грн);

– 100 евро – 29,1383 гривен (-0,2798 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,28 гривен за евро.