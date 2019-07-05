Курс валют на 8 июля: гривна стремительно растет

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на понедельник, 8 июля, укрепил курс гривны на 16 копеек – до 25,71 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 5 июля.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2571,1361 гривны (-15,9474);

– 100 евро – 2895,0992 гривны (-25,2007).

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 14 копеек до 25,68 грн/доллар, курс в покупке до 25,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился 30 копеек до 28,81 гривен за евро.