КУРСАНТИ ТА СТУДЕНТИ ДОНДУВС НА СВЯТКУВАННІ ДНЯ МІСТА МАРІЇ!

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

25 вересня – день Міста Марії. Цього дня Маріуполь став головною культурною локацією країни. З нагоди 30-річчя Незалежності України та 200-річчя Грецької революції у місті пройшов Всеукраїнський фестиваль грецької культури «Мега Йорти» ім. Доната Патричі.

Нашим курсантам було надано честь відкрити урочисту ходу учасників Фестивалю на оновленій Площі ім. Н. Гурова. У парадній формі «евзонів», елітного полку грецької піхоти, наші курсанти відкрили святкування Дня Міста та Фестиваль «Мега Йорті».

На святі були присутні і почесні гості: народні депутати України, Надзвичайний та Повноважний Посол Грецької Республіки Васіліос Борновас, Голова Маріупольської районної державної адміністрації Наталія Букрєєва, Голова Маріупольської районної ради Степан Махсма, Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, Голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджи. Шановні гості привітали наших курсантів та курсанток, представників грецьких товариств з усієї країни, гостей міста та маріупольців. Ансамбль барабанщиць університету закрив урочисту ходу.

Вітаємо Маріуполь зі святом!