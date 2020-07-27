27.07.2020
Курсы валют: евро на максимуме за полтора года
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на вторник, 28 июля, резко опустил курс гривны по отношению к евро – сразу на 38 копеек и оставил без изменений по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 27 июля.
Курс евро вырос до максимума за 1,5 года. Выше курс был только 13 января 2019 года - 32,6096 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2775,71 гривен (+0,0012 грн)
– 100 евро – 3260,49 гривен (+0,3803 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продажеснизился на 19 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,54 гривен за евро.
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