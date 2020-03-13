Курсы валют на 16 марта: гривна продолжает падение

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на понедельник, 16 марта, ослабил курс гривны на 23 копейки по отношению к доллару и укрепил на шесть копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 13 марта.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 26.089 гривен (+ 0.231)

– 100 евро – 28.9901 гривен (-0.0639).

Курс покупки доллара на межбанковском валютном рынке вырос на 21 копейку до 26,22 гривен за доллар, курс в покупке до 26,1900 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,11 гривен за евро.