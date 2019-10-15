15.10.2019
Курсы валют на 16 октября: НБУ резко ослабил гривну
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на среду, 16 октября, ослабил гривну по отношению к американскому доллару на 24 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 11 октября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2478,5759 гривны (+24,7721);
– 100 евро – 2728,1685 гривны (+18,433).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 12 копеек до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,26 гривен за евро.
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