Курсы валют на 16 октября: НБУ резко ослабил гривну

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на среду, 16 октября, ослабил гривну по отношению к американскому доллару на 24 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 11 октября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2478,5759 гривны (+24,7721);

– 100 евро – 2728,1685 гривны (+18,433).

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 12 копеек до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 27,26 гривен за евро.