17.10.2019
Курсы валют на 18 октября: гривна приостановила падение
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на пятницу, 18 октября, усилил гривну по отношению к американскому доллару на 10 копеек и на 10 копеек ослабил по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 17 октября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2473,3852 гривны (-10,1392);
– 100 евро – 2748,6730 гривны (+10,5873).
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 22 копейки до 24,90 гривен за доллар, курс в покупке до 24,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 27,70 гривен за евро.
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