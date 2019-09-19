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19.09.2019

Курсы валют на 19 сентября: гривна установила новый рекорд

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на четверг, 19 сентября, установил официальный курс на уровне 24,66 гривен за доллар, что на девять копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 18 сентября.

Последний раз вблизи отметки 24 гривны 50 копеек за доллар официальный курс находился в январе 2016 года.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2466,9853 гривны (-9,4667);

– 100 евро – 2726,7589 гривны (-3,7771).

В третий рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 9 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке - 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 27,27 гривен за евро.

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