21.01.2020
Курсы валют на 22 января: гривна вернулась к росту
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на среду, 22 января, укрепил гривну на 6 копеек, до 24,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 21 января.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,2586 гривны (-0,0671);
– 100 евро – 26,9363 гривны (+0,013).
Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 5 копеек до 24,29 гривен за доллар, курс в покупке до 24,26 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 26,97 гривен за евро.
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Курсы валют на 22 января: гривна вернулась к росту
После нескольких дней падения гривна начала укрепляться относительно доллара. В то же время евро снова подорожал. Национальный банк Украины на среду, 22 января, укрепил гривну на 6 копеек, до 24,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 21 января. НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: – 100 долларов США – 24,2586 гривны (-0,0671); – 100 евро – 26,9363 гривны (+0,013). Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 5 копеек до 24,29 гривен за доллар, курс в покупке до 24,26 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 26,97 гривен за евро.
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