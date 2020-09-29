29.09.2020
Курсы валют на 30 сентября: евро подорожал
Источник: Корреспондент.net
Национальный банк Украины на среду, 30 сентября, оставил почти без изменений курс гривны по отношению к доллару и на 9 копеек ослабил по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 29 сентября.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2829,89 гривен (-0,0073 грн)
– 100 евро – 3313,09 гривен (+0,0933 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,22 гривен за евро.
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