Курсы валют на 30 сентября: евро подорожал

Источник: Корреспондент.net

Национальный банк Украины на среду, 30 сентября, оставил почти без изменений курс гривны по отношению к доллару и на 9 копеек ослабил по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 29 сентября.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2829,89 гривен (-0,0073 грн)

– 100 евро – 3313,09 гривен (+0,0933 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 28,34 гривен за доллар, курс в покупке до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,22 гривен за евро.