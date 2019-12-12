Найти

12.12.2019

Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов

Источник: Корреспондент.net

Детский хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которую задержали по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета, в общении с близкими неоднократно обсуждала сценарии дестабилизации общественно-политической ситуации в стране. Об этом на брифинге в четверг, 12 декабря, рассказал заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, в разговорах с близкими Кузьменко неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки.

"В частности, – привлечение военных и проведение обстрела столицы из реактивной артиллерии", – отметил Коваль.

Как доказательство была приведена запись телефонного разговора Кузьменко. Ее собеседник рассказывает о комбриге, который готов по соответствующему приказу вместе с бригадой "ехать на Киев".

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", – отметила она.

Дальше они начинают обсуждать, сколько нужно кассет для Градов, чтобы обстрелять столицу.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет Градов выпустить, да и все", – отметил собеседник. В ответ Кузьменко отмечает, что Киеву хватит и половины одной кассеты. Напомним, по версии следствия именно Кузьменко заложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета летом 2016 года.

Отмечается, что Кузьменко работает детским хирургом в Охматдете, а во время АТО оказывала помощь военным. За последние годы она стала собственником дома и нескольких автомобилей.

Новости раздела
Украина
12.12.2019
Британский суд закончил слушания по делу "долга Януковича"
Украина отказывается выплачивать одолженное и накопленные штрафные проценты, которые теперь могут достигать $ 4,5 миллиарда.
Украина
12.12.2019
Зеленский: Путин очень непростой человек
Украинский лидер подтвердил, что во время саммита в Париже пожал руку российскому коллеге.
Украина
12.12.2019
Оржель рассказал о преимуществах контракта с Газпромом
Министр энергетики oбъяснил, почему России стоит согласиться на газовое предложение Украины.
Украина
12.12.2019
МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом
Нацбанк Украины ожидает, что решение о новой программе МВФ будет принято в первом квартале 2020 года.
Украина
12.12.2019
Кузьменко обсуждала обстрел Киева из Градов
Правоохранители обнародовали телефонные переговоры задержанной по подозрению в убийстве Павла Шеремета.
Украина
12.12.2019
В МИД рассказали о компромиссах по обмену пленными
Обмен заложниками, который намечен до конца года, требует более гибкого подхода чем в прошлый раз, заявил Пристайко.
Украина
11.12.2019
На Киевщине мужчина устроил стрельбу по полицейским
Полиция ввела спецоперацию Гром. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа.
Украина
11.12.2019
В ЕС готовы к остановке транзита газа через Украину
Польша уже выразила готовность к прекращению транзита газа, а Словакия готовится к такому сценарию 10 лет.
Украина
11.12.2019
Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка
Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.
Украина
11.12.2019
Автопроизводство Украины за месяц упало на 40%
В ноябре в Украине выпустили всего пять коммерческих автомобилей. Всего за месяц собрали 544 единицы транспорта.
Украина
11.12.2019
Зеленский назначил глав 33 РГА в восьми областях
Новые руководители были назначены в 33 районах восьми областей. Также были уволены некоторые старые главы РГА.
Украина
11.12.2019
Мессия климата. Как школьница стала человеком года
Шведская активистка Грета Тунберг стала самой молодой среди тех, кто получил это звание за 92 года.
В МИД рассказали о компромиссах по обмену пленными | МВФ не называет сроков нового соглашения с Киевом