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13.12.2019

Кузьменко отрицает подрыв Шеремета

Источник: Корреспондент.net

Подозреваемая в закладке взрывчатки под автомобиль журналиста Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к убийству. Об этом она сказала в ходе заседания Печерского райсуда Киева в пятницу, 13 декабря, который избирает ей меру пресечения, пишет УП.

"Вчерашний день, наверное, начался обычно. Я была на работе, у меня было 3 ребенка в операционной. Самое приятное – это сейчас постфактум понимать, что когда я еще находилась в операционной, в этот момент уже готовился брифинг. Я уже стала убийцей", - сказала она.

Она утверждает, что не слышала о Шеремете до его убийства. "Я впервый раз про Шеремета услышала, когда в день, по-моему, его убийства, я сидела на работе, открыла фейсбук, прочитала, что убили Шеремета, я тогда еще полезла читать, кто это...", - говорит Кузьменко.

"Я не знаю, как закончится моя жизнь, но вчера закончили мою карьеру. У меня тысячи пациентов… Что должны думать родители детей, которых я оперировала, что хирург был убийца? Кому они отдавали своих детей?" - спрашивает она.

Кузьменко раскритиковала экспертизы, по которым следователи установили ее якобы причастность. В частности, женщина возмутилась, что описание ее и убийцы составили и сопоставили по нечеткими записями видеокамер. Подозреваемая отметила, что "даже в 19 веке система антропометрии состояла из очень многих показателей".

Комментируя другую экспертизу, которая сравнила походку Кузьменко и убийцы на записях, подозреваемая сказала, что походка может меняться, если человек несет груз.

По мнению Кузьменко, взрывчатка МОН-50, которую несла убийца Шеремета, весит около 5 килограмм. Поэтому, по мнению подозреваемой, неправильно было сравнивать походку убийцы с кадрами, где Кузьменко не несла тяжелых сумок.

В то же время, она говорит, что в день убийства Шеремета была на работе. Хотя в тот день она выложила в facebook фото, написав в комментариях, что находится в отпуске.

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