Лагерь смерти. История Освенцима в фотографиях
Источник: Корреспондент.net
27 января исполняется 75 лет, как войска советского Первого украинского фронта освободили Аушвиц - крупнейший и наиболее долго просуществовавший комплекс нацистских концлагерей. Он стал символом Холокоста.
В лагере возле польского города Освенцим было уничтожено более миллиона человек, многие пострадали от ужасающих медицинских опытов.
"Окончательное решение еврейского вопроса"
Лагерный комплекс Освенцим, который в мировой практике принято называть Auschwitz, поскольку так нацистская администрация переименовала этот город после оккупации, был основан в 1940 году на основе бывших казарм.
Комплекс разросся до трех основных лагерей, общая площадь которых составила примерно 500 гектаров. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов Мертвая голова.
Освенцим несколько раз посещал рейхсфюрер СС Генрих Гимлер, по чьему приказу был организован концлагерь. Он проводил инспекции и давал указания по организации лагеря.
"В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для истребления евреев... Использовался газ циклон Б, который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в две тысячи человек", - из показаний Рудольфа Хесса на Нюрнбергском процессе.
70 процентов людей, привезенных в Освенцим, убивали в течение первых суток. Железнодорожные рельсы шли прямо к газовым камерам. Людей выгружали из вагонов, кого-то отбирали для работы, а остальных тут же убивали.
В группу смертников входили все, признанные непригодными к работе: больные или слабые здоровьем, глубокие старики, инвалиды, дети, низкорослые.
Как рассказывала Ева Сэпеши, попавшая в лагерь в 12-летнем возрасте, от газовой камеры ее спасло то, что надзирательница приказала ей "не прикидыватсься младше 16 лет". Свою историю Сэпеши хранила в тайне от родных до 1995 года, пока режиссер Стивен Спилберг не пригласил ее на место бывшего концлагеря.
Все без исключения должны были работать шесть дней в неделю. Около 80 процентов умирали в первые четыре месяца от тяжелых условий работы.
Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц-2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.
Бывшая узница Освенцима Симона Вайль рассказывает, что они работали по 12 часов в день - на, преимущественно, бесполезных работах, и практически не получали пищи.
Часть узников отправляли на сортировку вещей, прибывших в лагерь заключенных. Их также привлекали к очистке от пепла, который оставался после сожжения тел убитых. Прах отправляли в водоемы или использовали в качестве удобрения.
Некоторых узников нацистские врачи использовали для опытов. Как вспоминает Давид Сурес его и еще около десяти человек подвергли стерилизации рентгеновскими лучами, а через месяц их кастрировали.
Самый известный из таких врачей - Йозеф Менгеле, особый интерес которого вызывали близнецы и карлики. В Освенциме он проводил эксперименты по изменению цвета глаз, ампутации и многие жестокие опыты. В большинстве случае подопытные умирали и умерщвлялись.
Он умер в 1979 году на территории Бразилии - от инсульта во время купания. В 2016 году право на кости Менгеле получил бразильский профессор медицины в Университете Сан-Паулу Даниэль Ромеро Муниз
В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц-2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, украинцев, русских, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.
Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.
В отношении нарушителей лагерных правил применялись разные наказания: ночь в камере, где можно было только стоять; герметичная камера, в которой смерть наступала от недостатка кислорода или показательный расстрел.
Известно о 700 попытках побега их Аушвица, из которых около 300 закончились успешно. Однако нацисты расстреливали весь блок, в котором проживал беглец, а его родственников арестовывали.
Когда в начале 1945 нацисты начали отступать под натиском советских войск, они уводили с собой всех "ходячих", остальных было приказано расстрелять. Ева Сэпеши говорит, что на нее пожалели полю, поскольку она все время теряла сознание и, вероятно, сама бы вскоре умерла.
Советские войска обнаружили в лагере газовые камеры и крематории. Нацисты взрывали их, пытаясь уничтожить свидетельства массовых убийств. Но масштабы геноцида были слишком велики, чтобы скрыть его.
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Советские солдаты освободили концлагерь Освенцим 27 января 1945 года и спасли около семи тысяч выживших узников. За их жизни еще долго боролись врачи.
После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица-1 была использована как госпиталь для освобожденных узников.
После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.
В 2005 году Генассамблея ООН установила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Однако некоторые страны отмечали этот день и ранее.