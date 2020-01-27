Лагерь смерти. История Освенцима в фотографиях

Источник: Корреспондент.net

27 января исполняется 75 лет, как войска советского Первого украинского фронта освободили Аушвиц - крупнейший и наиболее долго просуществовавший комплекс нацистских концлагерей. Он стал символом Холокоста.

В лагере возле польского города Освенцим было уничтожено более миллиона человек, многие пострадали от ужасающих медицинских опытов.



"Окончательное решение еврейского вопроса"

Лагерный комплекс Освенцим, который в мировой практике принято называть Auschwitz, поскольку так нацистская администрация переименовала этот город после оккупации, был основан в 1940 году на основе бывших казарм.

Комплекс разросся до трех основных лагерей, общая площадь которых составила примерно 500 гектаров. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов Мертвая голова.

Освенцим несколько раз посещал рейхсфюрер СС Генрих Гимлер, по чьему приказу был организован концлагерь. Он проводил инспекции и давал указания по организации лагеря.

"В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для истребления евреев... Использовался газ циклон Б, который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью в две тысячи человек", - из показаний Рудольфа Хесса на Нюрнбергском процессе.

70 процентов людей, привезенных в Освенцим, убивали в течение первых суток. Железнодорожные рельсы шли прямо к газовым камерам. Людей выгружали из вагонов, кого-то отбирали для работы, а остальных тут же убивали.