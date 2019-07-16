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16.07.2019

Лашана Линч. Как Агентом 007 стала женщина

Источник: Корреспондент.net

Споры о новой диснеевской Русалочке, которую сыграет афроамериканка, еще не утихли, как стало известно, что в 25 фильме культовой эпопеи о Джеймсе Бонде агентом 007 станет темнокожая женщина.

А ведь несколько лет назад, когда в бондиану пришел Дэниел Крейг, фанаты протестовали против Бонда-блондина.  

Агентесса 007

Британские таблоиды 15 июля сообщили, что в новом фильме, который выйдет в 2020 году, агента 007 сыграет актриса Лашана Линч, известная только по участию в супергорейском фильме Капитан Марвел, в котором, к слову, главная роль также досталась женщине.

Но сам Джеймс Бонд никуда не исчезнет, он будет "пребывать в отставке" и крутить роман с агентессой 007. Отмечается, что ее сердце он покорил не своей коронной тактикой соблазнения.

Одним из авторов сценария нового бонда стала Фиби Уоллер-Бридж, работавшая с такими популярными британскими сериалами, как Дрянь и Убивая Еву.

В одном из интервью она говорили о том, соответствует ли бондиана эпохе #MeToo, когда женщины стали значительно больше говорить о сексуальном насилии и гендерной дискриминации.

"Существует много вопросов насчет соответствия Бонда духу времени из-за его отношения к женщинам. Думаю, это чепуха. Сейчас Бонд абсолютно актуален, но просто должен расти. Франшиза должна эволюционировать, и, что важно, сам фильм отнесется к женским персонажам должным образом. Но Бонд при этом останется верным своему персонажу", - говорила она.

Стоит отметить, что с 2016 году в сети много говорят о том, что следующим исполнителем главной роли бондианы должен стать чернокожий актер Идрис Эльба, которого в прошлом году глянцевые журналы нарекли самым сексуальным мужчиной планеты.

Источник Daily Mail считает, что Лашана Линч "просто обворожительна", а сценарий "такой же остроумный и забавный, как того и следовало ожидать".

"Такой Бонд идеально подходит эпохе, обращаясь к молодому поколению, но при этом уважая традиции - он не обманывает наших ожиданий. Будут дух захватывающие погони и драки, и Бонд по-прежнему Бонд, но ему пришлось приспособиться к миру после #MeToo", - сказал собеседник газеты.

Как отмечает издание Daily Beast, на каждого фаната, который считает, что "время пришло", найдется пурист, который будет говорить "о слетевшей с катушек политкорректности".

"С другой стороны, дебют Крэйга в роли суперагента многие восприняли в штыки, а теперь поклонники и критики считают его одним из лучших Бондов", - напоминает DB.

 

Что с Русалочкой

В начале этого месяца Disney, который переносит свои культовые мультфильмы в кино, разозлил своих поклонников тем, что на роль Ариэль выбрал афроамериканку Холли Бэйли.

Многие фанаты радикальные изменения своего любимого персонажа из детства назвали дискриминацией.

"Представьте, что произойдет, если сменить цвет кожи Мулан или Жасмин", - говорят одни.

Другие же отвечают, что главная героиня Русалочки является выдуманным персонажем, поэтому может иметь какую угодно внешность.

Сам режиссер картины Роб Маршалл, известный по фильмам Пираты Карибского моря, «Чикаго», Мэри Поппинс возвращается, объяснил свой выбор тем, что 19-летняя Холли "сочетает в себе душу, молодость и великолепный голос".

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