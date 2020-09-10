Лавров ответил Помпео по отравлению Навального

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил госсекретарю США Майку Помпео на заявление о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению Алексея Навального, сообщает Интерфакс в четверг, 10 сентября.

Ранее Помпео заявил, что Штаты ждут, когда россияне привлекут виновных в отравлении Навального к ответственности. По его мнению, люди понимают, что происходит, видят "попытку отравить диссидента", и "признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников".

"Мы привыкли к голословным обвинениям. И когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос Генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери... и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малайзийского Боинга", - сказал Лавров.

При этом он отметил, что Москва не отказывалась от сотрудничества в расследованиях и предоставляла необходимую информацию. "Нам отвечали так: мы имеем в виду под сотрудничеством с российской стороны необходимость для вас признать свою вину", - продолжил он.

"Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего, у германских, ну и у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что как бы все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово", - сказал министр.