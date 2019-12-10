10.12.2019
Лавров почти час беседовал с Трампом
Источник: Корреспондент.net
В Вашингтоне завершились переговоры президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, проходившие во вторник, 10 декабря.
Отмечается, что беседа американского лидера с российским министром продлилась около 45-50 минут. Он вышел из Белого дома в 15.20 по местному времени (22.20 по киевскому времени).
После переговоров Лавров не стал отвечать на вопросы ожидавших его журналистов, а только помахал им рукой.
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