Лавров: При Зеленском прогресса по Минску не будет

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стоит ждать прогресса в выполнении минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.

Он заявил, что украинские власти заявляют о необходимости минских соглашений для того, чтобы обвинить Россию в их невыполнении для продолжения санкций ЕС и США.

"Тем не менее, такое извращенное понимание сути минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", - сказал Лавров.

По его словам, украинская сторона также считает жителей не подконтрольных Киеву территорий террористами - это также препятствует достижению соглашений.