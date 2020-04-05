05.04.2020
Лавру закрыли на карантин, священники сдали тесты
Источник: Корреспондент.net
Киево-Печерская Лавра (УПЦ МП) до окончания национального карантина будет проводить богослужения в закрытом режиме, говорится на официальном сайте Лавры.
"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные меры. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников", - сказано в сообщении.
На сайте также сообщается, что братия Киево-Печерской Лавры вместе с наместником митрополитом Павлом прошла лабораторное тестирование на коронавирус.
Результат обследования будет известен в ближайшее время.
Напомним, что еще 13 марта настоятель Киево-Печерской Лавры Павел призывал верующих ходить на богослужения, несмотря на карантин: "Единственное, что от нас сегодня нужно, — молиться, поститься, ходить в храм, причащаться и причащать детей. Не смотрите, старшее поколение или младшее, — все спешите в храм. Читайте псалтырь, Евангелие, обнимите друг друга, покройте все любовью".
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