Лекарства будут отпускать по электронному рецепту

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в воскресенье, 20 сентября, назвал сроки выдачи лекарств по электронному рецепту. Также он рассказал, какие препараты можно будет получить таким образом, сообщается на сайте ведомства.

Такая инициатива появилась из-за того, что в стране не контролируется выдача рецептурных лекарственных средств из аптек. В результате этого у граждан, подчеркнул Степанов, наблюдается ухудшение здоровья.

"Эта проблема заключается и в нежелании некоторых врачей выписывать рецепты, как того требуют соответствующие правила. Это, в свою очередь, приводит к перекладыванию ответственности за назначение лекарств с врачей на провизоров и снижает доступность лекарственных средств для населения", - заявил глава Минздрава.

Он отметил, что в 2021 году начнется отпуск по электронному рецепту наркотических препаратов, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств. В следующем, 2022 году – антибиотиков. И с 2023 года будут отпускаться другие рецептурные группы лекарств.