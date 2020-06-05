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05.06.2020

Летом пройдут масштабные учения ВСУ

Источник: Корреспондент.net

Этим летом в Украине проведут масштабные военные учения, задачей которых будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
По его словам, командование будет осуществлять управление применением Вооруженными силами и другими составляющими обороны в случае масштабного вторжения в Украину или других локальных конфликтов.
 
"Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - сказал Наев.
 
Также он добавил, что после военных учений командование ОС ВСУ будет в полном объеме готово к выполнению боевых задач.
 
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