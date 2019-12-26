Ливия запросила у Турции военную поддержку

Источник: Корреспондент.net

Правительство национального согласия Ливии (международно признанное) официально запросило у Турции военную поддержку.

По информации СМИ, Ливия официально запросила у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.

Ранее Эрдоган попросит парламент разрешить послать армию в Ливию. Турецкий президент хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.

Отметим, с 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.