26.12.2019
Ливия запросила у Турции военную поддержку
Источник: Корреспондент.net
Правительство национального согласия Ливии (международно признанное) официально запросило у Турции военную поддержку.
По информации СМИ, Ливия официально запросила у Турции "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку, чтобы отразить наступление восточных сил от захвата столицы Триполи.
Ранее Эрдоган попросит парламент разрешить послать армию в Ливию. Турецкий президент хочет отправить армию в поддержку президента Ливии, который борется с генералом Халифой Хафтаром. Эрдоган также добавил, что Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают.
Отметим, с 2011 года в Ливии идет война, основным противником ПНС остается армия фельдмаршала Хафтара, которая сейчас ведет наступление на Триполи.
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