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06.07.2020

Лондон объявил о санкциях против россиян

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявил о введении персональных санкций против граждан России по делу Магнитского. 

Согласно документу, под ограничительные меры попали 25 россиян, среди которых глава Следкома РФ Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин. 

Ограничительные меры также вводятся в отношении 22 граждан Саудовской Аравии. Среди них находятся лица, подозреваемые в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

Санкции вводятся за грубое нарушение прав человека, ими запрещается въезд попавших под них граждан в Великобританию, хранить деньги в британских банках, а также заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

К концу года санкционный список может быть расширен через добавление в него лиц, причастных к коррупции, притеснению журналистов, а также оскорблению людей по религиозному признаку.

Санкции вводятся в рамках вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС. 

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